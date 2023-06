Inês Viana no Benfica, Joana Soeiro no Bembibre

No dia em que a ex-Benfica Joana Soeiro foi oficializada nas espanholas do Bembibre, os encarnados confirmaram a chegada de Inês Viana para a mesma posição.

A base, de 28 anos, está de regresso à Luz, por onde passou em 2016/17.

Na última temporada, Inês Viana representou as bielorrussas do Tsmoki-Minsk.

"A época passada foi complicada para elas. A equipa é muito boa e muito bem estruturada, mas teve o azar de perder duas finais que podiam ter mudado muita coisa. Eu estou cá para ganhar. Quero que o Benfica volte a saborear vitórias no Campeonato, na Taça de Portugal e nos outros troféus. Acreditem em mim e continuem a acreditar no clube”, referiu a internacional lusa aos meios do Benfica.

Já Joana Soeiro, capitã do Benfica nas últimas quatro épocas, foi oficializada esta terça-feira no Bembibre, do campeonato espanhol.

Na Luz, Soeiro conquistou 10 troféus: dois Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal, duas Supertaças, duas Taças Federação e duas Taças Vítor Hugo.