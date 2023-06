Fu Yu e Fernando Pimenta porta-estandartes de Portugal nos Jogos Europeus

A mesatenista Fu Yu, ouro em Minsk2019, e o canoísta Fernando Pimenta, quatro vezes medalhado em Jogos Europeus, vão ser os porta-estandartes portugueses na cerimónia de abertura de quarta-feira de Cracóvia 2023, anunciou o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Yu e Pimenta foram os escolhidos de entre os 206 atletas que vão representar o país no evento, que decorre naquela cidade polaca até 2 de julho, numa cerimónia marcada para as 19:30 no Estádio Henryk Reyman.

A mesatenista, de 44 anos, conseguiu o ouro em singulares femininos na segunda edição dos Jogos Europeus, em Minsk2019, depois de ser 17.ª em Baku2015, numa carreira que inclui dois Jogos Olímpicos (33.º lugar no Rio2016 e 17.º em Tóquio2020), e este ano volta a competir a título individual e na equipa feminina.

Já Fernando Pimenta tem quatro pratas em Jogos Europeus, duas em cada edição, e sempre em K1 1.000 metros e 5.000 metros (duas cada), distâncias ausentes em Cracóvia.

De resto, soma duas medalhas olímpicas, a prata em K2 1.000 metros, em Londres2012, e o bronze em K1 1.000 metros em Tóquio2020.

Se Fu Yu sente que vai "ficar nervosa" na função de porta-estandarte, em que se estreia assim como Fernando Pimenta, o canoísta destaca a "responsabilidade saborosa" e "mais um motivo de orgulho" que acarreta.

"É a primeira vez que levo a bandeira, sinto honra e orgulho, se calhar será só uma vez na vida que levo a bandeira. Quero aproveitar", declarou Yu, nascida na China e a viver em Portugal desde 2001, citada pelo COP em comunicado.

A "querida e amada bandeira" também será transportada por Pimenta, uma das grandes figuras do desporto português no século XXI, e dos poucos multimedalhados em Jogos Olímpicos.

"É sempre uma responsabilidade saborosa levar a nossa querida e amada bandeira. Sem dúvida que vai ser uma experiência bonita e para mim "É sempre um prazer e um privilégio participar nestas missões. Ser eleito porta-estandarte numa das vezes em que Portugal está representado por mais de 200 atletas e eu ser selecionado... Sem dúvida que é mais um motivo de orgulho", declarou o canoísta de 33 anos.