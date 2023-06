Francisca Jorge desce um lugar na hierarquia mundial

Francisca Cabral desceu um lugar no "ranking" WTA, na atualização desta segunda-feira. A melhor tenista portuguesa da atualidade, de 23 anos, caiu de 279.ª, a sua melhor classificação de sempre, para 280.ª.

Em 633.ª, após uma escalada de 39 posições, surge a número dois nacional e irmã mais nova de Francisca, Matilde Jorge, de 19 anos.

Nota, ainda, para Angelina Voloschuk, de apenas 16 anos, que entrou no "ranking" pela vez na semana passada. À segunda semana, escala 434 lugares e é, agora, 901.ª classificada da hierarquia mundial.

No topo do "ranking" mantém-se a polaca Iga Swiatek, com mais de 900 pontos de vantagem sobre a segunda classificada, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e quase quatro mil sobre a terceira, a cazaque Elena Rybakina.