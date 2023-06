Judo. Patrícia Sampaio, medalha de prata no Cazaquistão

A judoca Patrícia Sampaio conquistou a medalha de prata na categoria -78 kg no Grand Slam do Cazaquistão, depois de perder com a japonesa Mao Izumi na final em Almaty.

Depois de já ter sido medalha de bronze nos Grand Slam de Telavive, Tashkent e Antalya esta temporada, Patrícia Sampaio, 11.ª do ranking mundial, chegou pela primeira vez a uma final da categoria, acabando por perder frente à atual 153.º do mundo, mas que já tinha dois pódios em Grand Slam em 2019.

Para chegar à final, a portuguesa afastou a letã Una Dolgilevica (70.ª do ranking), a russa Aleksandra Babintseva (28.ª) e a francesa Madeleine Malonga (10.ª).

A outra portuguesa hoje em competição, Rochele Nunes, 13.ª do ranking, venceu a russa Mariia Ivanova (sem ranking) na primeira ronda de +78 kg, mas falhou o acesso à meia-final, ao perder com a neerlandesa Marit Kamps (15.ª).

Na repescagem, Rochele Nunes acabou por ser novamente derrotada, pela francesa Lea Fontaine, sétima judoca do mundo na categoria, terminando a prova na sétima posição.