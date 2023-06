O Sporting derrotou o Benfica, por 3-2, após prolongamento, no jogo 3 da final do “play-off” do campeonato de futsal.

Com este triunfo, os leões estão a uma vitória de renovar o título.

Os golos da equipa de Alvalade foram apontados por Zicky e Pauleta (2).

Já para os encarnados ainda empataram graças a autogolo de Pany e Diego Nunes.

A final pode ficar decidida no próximo jogo, no pavilhão da Luz, na quarta-feira.

Veja o golaço de Zicky: