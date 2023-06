O Benfica é campeão nacional de futsal feminino pela sexta vez consecutiva.

As encarnadas derrotaram o Nun’Alvares por 4-3 no quarto jogo da final do campeonato da modalidade.

A equipa da Luz vencia por 2-1 em jogos e, com o triunfo deste sábado, confirmou o favoritismo na prova ganhando ao principal rival em Fafe.

Fifó (2) e Angélica Alves (2) marcaram para o Benfica. Taninha, Carla Vanessa e Cátia Morgado apontaram para o Nun’Alvares.