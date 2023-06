Nuno Borges nas meias-finais do Challenger de Nottingham

Nuno Borges apurou-se, esta sexta-feira, para as meias-finais do Challenger de Nottingham, em Inglaterra, ao bater o japonês Sho Shimabukuro, por duplo 6-4.

Já com dois título no circuito Challenger em 2023, Shimabukuro obrigou Borges (73) a um desempenho eficaz. O tenista português aproveitou as oportunidades para quebrar o serviço do adversário na altura certa e selar a vitória, ao fim de dois sets.

Nuno Borges faz o primeiro torneio da época de relva, na preparação para Wimbledon, que se joga a partir da primeira semana de julho. Nas meias-finais irá defrontar o vencedor do encontro entre o antigo número do mundo, o britânico Andy Murray (44), e o suíço Dominic Stricker (117).