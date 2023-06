Ja Morant suspenso por 25 jogos por exibir arma de fogo nas redes sociais

No primeiro caso, a estrela dos Grizzlies entrou num programa de apoio psicológico na Florida e, depois de acabar o tratamento, prometeu, em entrevista à ESPN, ser "mais responsável, mais inteligente e ficar longe de todas as más decisões".

Num direto no Instagram, em maio, Ja Morant entra no banco do passageiro de um carro com uma arma na mão esquerda, depois de, apenas dois meses antes, ter sido apanhado, aparentemente embriagado, a empunhar uma arma numa discoteca em Glendale, perto de Denver, no Colorado, após uma derrota dos Grizzlies frente aos agora campeões Nuggets.

"A decisão de Ja Morant de mais uma vez brandir uma arma nas redes sociais é alarmante e desconcertante", assinalou Silver, com o castigo aplicado a implicar que o atleta falhe cerca de um terço da próxima temporada regular da NBA (tem um total de 82 jogos).

Ja Morant já tinha sido suspenso durante oito jogos em março , por motivos semelhantes, e o líder da NBA, Adam Silver, destacou em comunicado o "comportamento irresponsável" do basquetebolista, de 23 anos.

Antes destas polémicas, Morant, natural da Carolina do Sul, também se viu envolvido numa agressão a um jovem de 17 anos, que atingiu com "12 a 13 socos" em sua casa em julho de 2022, com o seu agente a garantir, na altura, que o atleta agiu em legítima defesa.

Selecionado na segunda posição do "draft" em 2019 pelos Memphis e eleito o melhor "rookie" da NBA no ano seguinte, desde então vem confirmando as grandes esperanças nele depositadas, tanto pelo seu jogo espetacular, quanto pelo seu desempenho estatístico.

Nesta temporada teve médias de 26,2 pontos, 8,1 assistências e 5,9 ressaltos por jogo, sem, no entanto, evitar que a sua equipa fosse eliminada na primeira jornada dos "play-offs" pelos Los Angeles Lakers.