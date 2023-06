Benfica bate Sporting e empata final do campeonato de futsal

O Benfica fez o 1-1 frente ao Sporting na final do "play-off" do campeonato de futsal, esta terça-feira, ao vencer o segundo jogo, por 3-2, em casa.

Depois da vitória do Sporting no primeiro jogo, por 5-1, foram os encarnados a levar a melhor ao segundo ensaio. Bruno Coelho (três minutos), Chiskala (22) e Jacaré (30) apontaram os golos do Benfica; Merlim e Pauleta (20) marcaram para os leões.

O terceiro jogo da final está marcado para sábado, no Pavilhão João Rocha. Será campeão quem chegar primeiro às três vitórias.