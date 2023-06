Mais uma dobradinha para o Benfica

O Benfica derrotou o Clube Académico da Feira, por 5-1, e conquistou a Taça de Portugal de hóquei em patins feminino.

É a nona Taça consecutiva para as encarnadas, a que se junta o 10.º título seguido no campeonato nacional.

A final da Taça foi disputada no pavilhão Nortecoope, na Maia, e até foram as atletas do Feira as primeiras a marcar, através de Sofia Sacadura.

No entanto, as favoritas reagiram e deram a volta ao marcador, com tentos de Beatriz Figueiredo, Marlene Sousa, Raquel Santos (2) e Maria Sofia Silva.

O Benfica é ainda o detentor da Supertaça.

O HC Turquel, que regressou à modalidade no início da época, foi a equipa que mais luta deu às águias, ficou em segundo lugar no campeonato e chegou às meias-finais da Taça (perdeu 4-1 diante do Benfica).

Nota ainda para a desistência do Sporting, que já não regressa com a equipa feminina na próxima época.