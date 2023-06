O sérvio Novak Djokovic derrotou Casper Ruud e conquistou o torneio de ténis de Roland Garros pela terceira vez.

O triunfo foi confirmado em três sets: 7-6, 6-3 e 7-5.

Com esta vitória, Djokovic bate o recorde de Grand Slams: 23, deixando Nadal com 22, e volta a assumir a liderança do "ranking" mundial.