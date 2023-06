Benfica derrota Sporting e é bicampeão nacional de basquetebol

O Benfica venceu o Sporting, por 101-85 e é bicampeão nacional de basquetebol.

Ao intervalo, os encarnados já lideravam por 48-45.



A final ficou decidida ao quarto jogo, com 3-1 para a equipa da Luz. O Benfica tinha triunfado no primeiro jogo, por 85-84, na Luz, e no terceiro, por expressivos 101-57, no João Rocha, e, pelo meio, perdido em casa o segundo embate, por 93-87.

Os encarnados conquistam a dobradinha na temporada depois de também vencer a Taça de Portugal.

[em atualização]