Voleibol. Portugal derrota Dinamarca

A seleção portuguesa de voleibol venceu a Dinamarca por 3-0, em jogo da quarta jornada da “poule” A da “Golden League” europeia, num resultado que relança as ambições lusas de passar à próxima fase.

A equipa nacional vingou a derrota (3-1) da semana passada, no reduto dos dinamarqueses, e com uma exibição inspirada, mas, sobretudo, muito assertiva nos momentos mais complicados, impôs-se com os parciais de 26-24, 25-22 e 25-14.

Com este resultado, Portugal recupera o segundo lugar do grupo, agora com sete pontos, menos um que a Turquia, que venceu, também hoje, na Roménia, e é o próximo adversário de Portugal.

Ainda nas contas da 'poule', a Dinamarca cai para terceira, com seis, e a Roménia continua no quarto e último lugar, com apenas três.

Recorde-se que apenas o primeiro classificado de cada “poule” tem lugar assegurado na “final four”, que será disputada na Croácia, nos dias 24 e 25 de junho.