Benfica atropela Sporting e fica a uma vitória do título de basquetebol

O Benfica colocou-se a uma vitória de ser campeão nacional de basquetebol, esta sexta-feira, ao vencer o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 57-101, no terceiro jogo da final do "play-off".

O primeiro quarto ficou empatado a 17 pontos, contudo, os encarnados foram superiores no segundo e levaram para o intervalo uma vantagem de 14 pontos.

O Benfica voltou a superiorizar-se no terceiro período - quando o Sporting já não tinha Travante Williams, expulso ao intervalo -, com um parcial de 11-26, mas foi no quarto que os leões caíram a pique: marcaram tão-só 12 pontos, ao passo que os encarnados amealharam 27.

Vitória categórica do Benfica - diferença de 44 pontos -, que faz o 2-1 na série e pode ser campeão já no domingo, se vencer o quarto jogo da série, novamente em casa do Sporting.