Benfica bate Sporting e adianta-se na final de hóquei em patins

O Benfica golpeia primeiro, na final do "play-off" do campeonato de hóquei em patins. Os encarnados receberam e bateram o Sporting, por 4-2, após prolongamento, esta quinta-feira, e fizeram o 1-0 na série.

O primeiro golo surgiu logo aos cinco minutos, do "stick" de Roberto Di Benedetto. O Benfica ampliou a vantagem cinco minutos depois, por intermédio de Pablo Álvarez, mas Verona reduziu ainda antes do intervalo e, a cinco minutos do fim, Nolito restabeleceu o empate.



Logo depois, Di Benedetto fez o 3-2 para o Benfica, no entanto, o golo foi anulado e o jogo inaugural da final seguiu para prolongamento.



No tempo extra, o Benfica foi mais forte. Nicolía colocou os encarnados em vantagem aos 57 minutos e, um minuto depois, bisou para o 4-2 final. O presidente do clube, Rui Costa, festejou nas bancadas.

A final joga-se à melhor de cinco, pelo que a primeira equipa a chegar às três vitórias sagrar-se-á campeã nacional. Ao fim do primeiro jogo, é o Benfica que lidera, por 1-0. O segundo encontro está marcado para domingo, às 15h00, no Pavilhão João Rocha, casa do Sporting.