Swiatek joga com Haddad Maia nas meias-finais de Roland Garros

Iga Swiatek venceu a norte-americana Coco Gauff, número três do "ranking" WTA, nos quartos de final de Roland Garros, e apurou-se para as meias-finais do torneio francês. Numa reedição da final de 2022, a tenista polaca, número um do mundo, venceu Gauff, em dois sets, por 6-4 e 6-2.

Swiatek, campeã em título e duas vezes vencedora do torneio, irá agora defrontar a brasileira Beatriz Haddad Maia, 14 do "ranking" mundial, que nesta ronda eliminou a tunisina Ons Jabeur, em três sets, por 3-6, 7-6 e 6-1.

Na outra meia-final defrontam-se a número dois do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a checa Karolina Muchova (43).