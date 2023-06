Dolgopolov acusa Sabalenka de "gozar" com a Ucrânia

Alexander Dolgopolov, antigo tenista ucraniano que está a defender o seu país na linha da frente, critica o comportamento de Aryna Sabalenka, após a vitória sobre a ucraniana Elina Svitolina, nos quartos de final de Roland Garros.

A bielorrussa, que é tida como próxima do presidente do seu país Aleksandr Lukashenko, aliado da Rússia na guerra com a Ucrânia, aguardou por cumprimento da Svitolina, junto à rede, sabendo que a adversária não cumprimenta tenistas bielorrussas ou russas, desde a invasão da Rússia à Ucrânia.

Dolgopolov considera que o comportamento de Sabalenka foi "nojento". "Enquanto a Rússia rebenta uma barragem, com a ajuda do seu amigo mini ditador [Lukahsenko], a rainha do drama que nada comenta na conferência de imprensa fica de propósito na rede, gozando com tudo que a Ucrânia está a passar. Patético", critica Dolgopolov, numa publicação no Twitter.