Djokovic nas meias-finais de Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic qualificou-se, esta terça-feira, para as meias-finais de Roland Garros pela 12.ª vez, ao vencer o russo Karen Khachanov em quatro sets nos quartos de final do torneio parisiense, que conquistou em 2016 e 2021.

Djokovic, terceiro classificado do "ranking" mundial, derrotou o 11.º da hierarquia, por 4-6, 7-6 (7-0), 6-2 e 6-4, num encontro que teve a duração de três horas e 38 minutos, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam do ano.

O sérvio vai defrontar nas meias-finais o vencedor do confronto entre o espanhol Carlos Alcaraz, número um mundial, e o grego Stefanos Tsitsipas, número cinco do "ranking".