Heat surpreendem Nuggets e empatam final da NBA

Os Miami Heat bateram os Denver Nuggets, por 108-11, no segundo jogo na final da NBA e empataram a decisão, antes da decisão passar para a Florida.

Apesar da derrota, Nikola Jokic foi figura maior da noite, com 41 pontos e 11 ressaltos. O melhor marcador dos Het foi Gabe Vincent, com 23 pontos. Jimmy Butler, com 21 pontos, nove assistências e quatro ressaltos, e Bam Adebayo, com 21 pontos, nove ressaltos e quatro assistências.

A final da NBA, decidida à melhor de sete jogos, passa agora para Miami, depois de os dois primeiros jogos se terem realizado em Denver.