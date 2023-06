Ângelo Girão fica mesmo fora do Europeu de hóquei em patins

A ausência de Ângelo Girão é a grande novidade dos convocados da seleção portuguesa para o Campeonato da Europa de hóquei em patins.

O guarda-redes do Sporting fica de fora por opção, por motivos pessoais, uma vez que vai ser pai. O guardião já tinha ficado fora dos pré-convocados e confirma-se agora a sua ausência. O guarda-redes de 33 anos conta com a experiência de 106 internacionalizações e foi o titular da baliza nos últimos três Europeus.

Para o seu lugar é chamado Xano Edo, do Valongo, que se estrará numa grande competição pela seleção.

Há ainda outra novidade em relação à equipa que esteve no Mundial da Argentina no ano passado. Diogo Rafael dá lugar a Nuno Santos, também jogador do Valongo.



A seleção vai estagiar no Luso entre 28 de junho e 13 de julho. Portugal arranca o Europeu frente à Itália, no dia 17 de julho, no dia seguinte enfrenta a Espanha e termina a fase de grupos com a França, no dia 19.

Os convocados: Pedro Henriques, Xano Edo, Gonçalo Alves, Hélder Nunes, Henrique Magalhães, João Rodrigues, João Souto, Nuno Santos, Rafa, Telmo Pinto