Roland Garros. Francisco Cabral perde nos oitavos de final de pares

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do brasileiro Rafael Matos, foi eliminado nos oitavos de final de pares de Roland Garros, com uma derrota em três sets frente ao norte-americano Austin Krajicek e ao croata Ivan Dodig.

A dupla luso-brasileira foi batida pelos quartos cabeças de série do segundo Grand Slam do ano pelos parciais de 6-7 (3-7), 6-4 e 7-5, num encontro que teve a duração de três horas e um minuto.

Esta foi a primeira vez que o maior especialista nacional da variante e 57.º do ranking mundial chegou à terceira ronda de um Grand Slam, depois de no ano passado ter caído na segunda ronda de Wimbledon e Open dos Estados Unidos ao lado do amigo Nuno Borges.

A dupla composta por Krajicek e Dodig vai defrontar nos quartos de final os vencedores do encontro entre os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz e os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul.