Judo. Rochele Nunes vence medalha de ouro no Grande Prémio de Dushanbe

A judoca portuguesa Rochele Nunes conquistou a medalha de ouro no último dia do Grand Prix Dushanbe 2023, que se cumpriu este domingo, 4 de junho, na capital do Tajiquistão.

Após dois meses de paragem devido a lesão, Rochele Nunes (+78 kg) regressou ao circuito Mundial e chegou à final, onde enfrentou a alemã Samira Bouizgarne (60ª, campeã europeia sub-23 em 2019). Rochele Nunes dominou, pontuando ‘wazari’ e controlando o confronto até ao final dos 4 minutos, conquistando a Medalha de Ouro.

Portugal conquistou ainda mais uma medalha no Grande Prémio, por Anri Egutidze, de bronze, logo no segundo dia de competição.

Joana Diogo terminou no 5.º lugar na categoria -60kg e Rodrigo Lopes na 7.ª posição.