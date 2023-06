Benfica vence Porto e apura-se para a final do campeonato de hóquei em patins

O Benfica está na final do campeonato nacional de hóquei em patins, onde vai defrontar o Sporting, depois de neste domingo ter recebido e vencido o FC Porto por 6-4 no jogo cinco do embate das meias-finais entre águias e dragões.

Com o Pavilhão da Luz praticamente lotado, e com as duas equipas empatadas com duas vitórias para cada lado, o FC Porto foi o primeiro a marcar, aos 17 minutos, por Ezequiel Mena. Mas o Benfica respondeu de imediato, com Pablo Álvarez a igular o marcador aos 22 minutos.

Ao intervalo o resultado estava em 1-1 e na segunda parte foi outra vez o FC Porto a ganhar vantagem, graças a um golo de Gonçalo Alves. Só que o Benfica voltou a empatar, aos 31 minutos, por Ordóñez, numa altura em que as águias até estavam em inferiodade numérica, depois de o FC Porto ter falhado um livre direto.

O Benfica passou depois, então, pela primeira vez para a frente, com um golo de Roberto Di Benedetto aos 33 minutos. Gonçalo Pinto fez o quarto dos encarnados pouco depois, o FC Porto falhou novo livre direto e os encarnados chegaram ao 5-2, com novo golo de Roberto Di Benedetto.

De grande penalidade, Gonçalo Alves reduziu para 5-3 ao minuto 43 e dispôs de novo penálti, que também converteu à primeira, só que desta feita a equipa de arbitragem mandou repetir e, na repetição, o guarda-redes do Benfica defendeu.

O FC Porto acabou, porém, por reduzir mesmo para 5-4 a cinco minutos do fim e dispôs de um livre direto que lhe daria o empate, mas não aproveitou e foi o Benfica a selar o triunfo com o sexto golo, a 47 segundos do fim, por Ordóñez, na cobrança de um livre direto.

Na final do campeonato nacional de hóquei em patins vamos, assim, ter um dérbi entre Sporting e Benfica.