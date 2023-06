FC Porto é tetracampeão nacional de andebol

O FC Porto sagrou-se tetracampeão nacional de andebol após vitória na última jornada frente ao Marítimo, por 33-25.

Os dragões só dependiam de si próprios para confirmar o 4.º título consecutivo. O Porto foi para intervalo em vantagem, por 18-15, e confirmou vitória no segundo tempo.

O Sporting também venceu na última jornada, na Maia, e o Porto precisava de igualar o resultado dos leões para ser campeão.

Os dragões terminam o campeonato com 75 pontos, mais um do que os leões. O Benfica fecha o pódio, com 69 pontos somados.