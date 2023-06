Nuggets vencem Miami Heat no primeiro "round" da final da NBA

Os Denver Nuggets venceram os Miami Heat no primeiro jogo da final da NBA, por 104-93. Nikola Jokic, com um triplo-duplo, Michael Porter Jr. e Jamal Murray, ambos com duplo-duplo, formaram um trio imparável.

Jokic marcou 27 pontos, fez 14 assistências e ganhou 10 ressaltos; Murray marcou 26, fez 10 assistências e ganhou seis ressaltos; Porter Jt. marcou 14 pontos e conquistou 13 ressaltos.

Uma prestação autoritária dos Nuggets, que se adiantam na luta por um título jamais conquistado pelo "franchise" do Colorado. Do lado dos Heat, Bam Adebayo foi o melhor dos Heat, com 26 pontos, 13 ressaltos e cinco assistências.

O segundo está marcado para a 01h00 de segunda-feira, 5 de junho, em Denver.