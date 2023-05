Nuno Borges eliminado por Schwartzman em Roland Garros

Nuno Borges foi eliminado por Diego Schwartzman, na 2.ª ronda do torneio de Roland Garros, em Paris, esta quarta-feira. O número um nacional, 80 do mundo, perdeu com o 95.º do "ranking" ATP, antigo número oito da classificação.

Schwartzman venceu em três sets, pelos parciais de 7-6, 6-4 3 6-3. O tenista argentino, que tem estado a contas com alguns problemas físicos, tenta regressar à boa forma e apresentou-se a um bom nível diante de Nuno Borges, que o havia derrotado, este ano, no Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos.

Na 3.ª ronda, Schwartzman vai defrontar o número cinco do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas, que na eliminatória anterior derrotou o espanhol Roberto Carballes Baena, em três sets, por 6-3, 7-6 e 6-2.