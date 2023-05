Nuno Borges fecha "top-80" do ténis mundial

Nuno Borges, número um do ténis nacional, caiu quatro lugares e surge a fechar ao "top-80" no "ranking" mundial, esta semana.

O tenista português espera subir do 80.º lugar, após a participação em Roland Garros, onde já passou à 2.ª ronda, depois de derrotar o norte-americano John Isner. Na próxima eliminatória terá pela frente o vencedor do encontro entre Bernabé Zapata Miralles e Diego Schwartzman.

Frederico Ferreira Silva é o número dois nacional, tendo caído cinco posições, na mais recente atualização do "ranking, para o lugar 230. João Sousa continua em queda, está no lugar 260.

Na frente, registo apenas para uma troca no "top-10", com o norte-americano Taylor Fritz a subir ao oitavo lugar e o italiano Jannik Sinner a descer para nono. O espanhol Carlos Alcaraz preserva a liderança, com o russo Daniil Medvedev no segundo lugar e o sérvio Novak Djokovic no terceiro posto.