João Almeida: "O próximo passo é fazer a Volta a França"

João Almeida regressa a Portugal com sentimento de dever cumprido, depois de ter alcançado o 3.º lugar na Volta a Itália, e com uma nova meta no horizonte: a Volta a França.

O ciclista português admite que espera estrear-se no Tour em 2024 e, dessa forma, não marcar presença no Giro do próximo ano.

"Para o ano gostava de fazer a Volta a França. É o próximo passo", afirma, admitindo que poderá ter um papel diferente, de apoio a Tadej Pogacar, dentro da UAE-Emirates: "Ele está um nível, ou dois, acima de mim. Seria um orgulho trabalhar para ele, mas há situações de corrida em que até pode ser bom ter dois lideres".

A proximidade entre as duas grandes voltas inviabilizaria a presença de Almeida em Itália e em França, mas a equipa, deixa entender o atleta, estará aberta a essa possibilidade.