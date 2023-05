Francisco Cabral mantém posição entre os 60 melhores

Francisco Cabral mantém o lugar 57 no "ranking" de duplas do ATP. O tenista português, melhor na variante de pares, estreia-se em Roland Garros, esta semana, no "top-60", ao lado do brasileiro Rafael Matos. Na 1.ª ronda defrontam os australianos Rinky Hijikata e Jason Kubler.

Cabral é o único tenista português no "top-100". João Sousa está no lugar 167 e Nuno Borges no 180.

Na frente continuam o neerlandês Wesley Koolhof e o britânico Neal Skupski. O norte-americano Rajeev Ram é o número três do mundo.