Francisca Jorge desce, mas mantém lugar no "top-300"

Francisca Jorge mantém o estatuto de melhor tenista portuguesa no "ranking" mundial, tendo caído seis posições, na atualização desta semana, para o lugar 286.

A irmã, Matilde Jorge, é a número dois nacional, no lugar 725; Inês Murta está na posição 755.

Na variante de pares as irmãs Jorge também lideram o pelotão português. Francisca é a 128 do mundo, Matilde está na posição 136.

No topo do "ranking" de singulares não há qualquer mudança, com a polaca Iga Swiatek na frente. A bielorrussa Aryna Sabalenka é a número dois do mundo e a norte-americana Jessica Pegula está no terceiro lugar.

A checa Katerina Siniakova lidera o "ranking" de duplas, com Jessica Pegula no segundo posto e a sua compatriota Coco Gauff no terceiro lugar.