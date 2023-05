Taça do Mundo de canoagem. Fernando Pimenta e Teresa Portela conquistam ouro em K2 500 metros

A dupla Fernando Pimenta e Teresa Portela conquistaram a medalha de ouro na final de K2 500 metros misto da Taça do Mundo de canoagem, a decorrer em Poznan, na Polónia.

Os portugueses terminaram a prova com uma marca de 1:42,33. A dupla dinamarquesa Gustav Boack e Julie Funch ficou no 2.º posto, com 1:44,31, e em terceiro ficaram os ucranianos Oleksandr Zaitsev e Natalia Dokiienko, com a marca de 1:44,74.

É a terceira vez que Portugal sobre ao pódio na prova, depois das duas medalhas de prata de Fernando Pimenta, conquistadas este fim de semana nas provas de K1 500 metros e K1 1000 metros.