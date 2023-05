Frederico Silva bate com o nariz na porta em Roland Garros

Frederico Ferreira Silva ficou a um passo do apuramento para o quadro principal de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da época. O número dois do ténis português, 225.º do mundo, foi eliminado na terceira e última ronda de qualificação, esta quinta-feira.

Silva tinha ultrapassado as duas primeiras rondas, mas bateu com o nariz na porta quando estava a um passo de entrar. Perdeu com o italiano Giulio Zeppieri, 129.º do "ranking" ATP, por 6-4 e 6-1, em 1h24.

Depois da eliminação, também, de João Sousa, logo na primeira ronda do "qualifying", restam dois portugueses em Roland Garros. Nuno Borges (76.º ATP em singulares) e Francisco Cabral (57.º em pares) têm garantida entrada direta no quadro principal do torneio parisiense.