Dainese vence etapa 17 do Giro, dia calmo para João Almeida

O ciclista português João Almeida (UAE Team Emirates) continua no segundo lugar da classificação geral individual da Volta a Itália, após a 17.ª etapa, ganha por Alberto Dainese (DSM), esta quarta-feira.

O italiano venceu ao "sprint", à frente do compatriota Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), segundo, e do australiano Michael Matthews (Jayco-AlUla), terceiro. Houve fugas durante os 197 quilómetros entre Pergine Valsugana e Caorle, no entanto, todas acabaram engolidas.

João Almeida cruzou a meta com o pelotão e mantém-se no segundo lugar do Giro, a 18 segundos do líder da geral, o britânico Geraint Thomas (INEOS). A fechar o pódio está o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), com mais 29 segundos que o camisola rosa. Todos os restantes ciclistas estão a, pelo menos, dois minutos e 50 segundos dos três favoritos.

Almeida também lidera a classificação da juventude, representada pela camisola branca. O português tem três minutos e 12 segundos de vantagem sobre o segundo, o dinamarquês Andreas Leknessund (DSM).

Na quinta-feira, o pelotão disputa a 18.ª etapa, a penúltima de montanha. Liga Oderzo a Val di Zoldo (Palafavera), num percurso de 161 quilómetros, com cinco contagens de montanha: uma de quarta categoria, duas de segunda - seguidas, mesmo a fechar a etapa - e duas de primeira.