Celtics vencem em Miami e seguem vivos na final da Conferência Este

Os Boston Celtics venceram em casa dos Miami Heat, por 116-99, e continuam vivos na final da Conferência Este da NBA.

A perder por 3-0, os Celtics estavam obrigados a ganhar para manter viva a esperança de chegar à final. Jayson Tatum esteve ao nível da melhor forma da época, com 33 pontos, 11 ressaltos e 7 assistências e Jaylen Brown registou 17 pontos.

Do lado de Miami, Jimmy Butler apontou 29 pontos e 9 ressaltos, mas não conseguiu evitar a derrota.

Apesar do deslize, os Heat continuam com vantagem confortável e estão perto de voltar à final da NBA depois da época 2019-20, quando perderam com os LA Lakers. A série volta agora para Boston no próximo jogo.

Na final estão já os Denver Nuggets, que dominaram por completo os Lakers na final de conferência, com triunfo por 4-0.