"Se me sentir bem, vou atacar". João Almeida promete lutar pela vitória no Giro

"Nos últimos quatro anos estive tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Finalmente consegui, é um sonho tornado realidade, estou muito feliz e não tenho palavras para descrever. Foi um grande trabalho da equipa, tentamos atacar no fim. Senti-me bem e arrisquei, se nunca arriscares, nunca vais saber. Consegui e estou muito feliz", disse.

Sobre a primeira vitória numa etapa do Giro, o ciclista de 24 anos assume que foi "sonho tornado realidade".

Em declarações à "Eurosport" no final da etapa, João Almeida promete "sempre tentar mais". "Se me sentir bem, vou atacar. Se não atacar é porque não estou tão bem, mas prometo lutar até ao fim e dar tudo o que tenho".

No dia em que venceu a sua primeira etapa numa Volta a Itália e subiu ao segundo lugar da classificação geral, o português João Almeida promete tentar lutar pela vitória na prova.

Geraint Thomas terminou a etapa logo atrás de João Almeida e recupera a liderança da classificação a Bruno Armirail.

João Almeida subiu de quarto para o segundo lugar, fica a 18 segundos da liderança e com 11 segundos de vantagem para Primoz Roglic.

É a primeira vitória de João Almeida numa etapa de uma grande Volta, depois de uma grande prestação no Giro em 2020, quando segurou a camisola rosa entre as etapas 3 e 17. É o terceiro português a ganhar uma etapa no Giro, depois de Rúben Guerreiro e Acácio da Silva