João Almeida vence 16.ª etapa do Giro e sobe ao segundo lugar da classificação

João Almeida venceu a 16.ª etapa da Volta a Itália, esta terça-feira, e subiu ao segundo lugar da classificação geral da prova.

O ciclista português voltou em grande forma depois do dia de descanso, num percurso de 203 quilómetros entre Sabbio Chiese e Monte Bondone.

João Almeida dividiu a fuga com os restantes rivais na luta pela camisola rosa: Primoz Roglic e Geraint Thomas. O britânico conseguiu acompanhar o português, terminando imediatamente atrás de João Almeida.

Thomas recupera a liderança da classificação a Bruno Armirail - que cai para sétimo -, e João Almeida ultrapassa Roglic, subindo ao 2.º posto da classificação geral.

Contas feitas após as bonificações, João Almeida fica a 18 segundos da liderança de Geraint Thomas e com 11 segundos de vantagem para Primoz Roglic.

É a primeira vitória de João Almeida numa etapa de uma grande Volta, depois de uma grande prestação no Giro em 2020, quando segurou a camisola rosa entre as etapas 3 e 17. É o terceiro português a ganhar uma etapa no Giro, depois de Rúben Guerreiro e Acácio da Silva



A 17.ª etapa do Giro vai para a estrada na quarta-feira, com um percurso de 195 quilómetros entre Pergine Valsugana e Caorle.

Veja o fim da etapa: