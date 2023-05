Denver Nuggets pela primeira vez na final da NBA

Os Denver Nuggets fizeram história, ao qualificar-se, pela primeira vez, para a final da NBA. Significa que o momento é também único por outro motivos: são, pela primeira vez, campeões da Conferência Este.

A final ficou fechada na última madrugada, em Los Angeles, com uma vitória apertada, por 111-113, diante dos Lakers, no quarto jogo da série.

Nikola Jokic foi, uma vez mais, preponderante, com um triplo-duplo: 30 pontos, 14 ressaltos e 13 assistências. Jamal Murray, com 25 pontos, Aaron Gordon, com 23, e Michael Porter Jr., com 15 pontos e 10 ressaltos, também estiveram em bom nível.

Os Lakers lutavam pela sobrevivência, as suas maiores estrelas estiveram inspiradas, mas não foi suficiente. LeBron James foi o melhor marcador do jogo, com 40 pontos, a que junto 10 ressaltos e nove assistências; Anthony Davis também fez duplo-duplo, com 21 pontos e 14 ressaltos.



Depois de resolver a final da Conferência Oeste em quatro jogos, os Denver Nuggets aguardam por adversário para decidir o título. Os Miami Heat são favoritos e podem selar as contas já na próxima madrugada. Recebem os Boston Celtics, para o quarto jogo da final da Conferência Este, e têm uma vantagem de 3-0. Uma vitória garante acesso dos Heat à final da NBA.