Basquetebol. Sporting volta a vencer no Porto e está mais perto da final

O Sporting voltou a vencer o FC Porto no Dragão Arena e está mais perto da final do campeonato nacional de basquetebol.

Depois de um primeiro triunfo no Porto, os leões voltaram a vencer no terreno do rival, agora por 93-91. O jogo foi disputado até final, mas terminou mesmo com vitória do Sporting. Destaque para as exibições de LoVett Jr, com 23 pontos, e Eddy Polanco, com 16. No FC Porto, Teyvon Myers marcou 30.

Numa eliminatória à melhor de cinco partidas, o Sporting pode fechar já a série na sexta-feira, no primeiro jogo no Pavilhão João Rocha.

A outra meia-final é disputada entre Benfica e Ovarense, com as águias também em vantagem por 2-0.