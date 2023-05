O Sporting venceu o FC Porto, no Dragão, por 88-80 no primeiro jogo das meias-finais do campeonato de basquetebol.

Os leões estiveram quase sempre na frente do marcador, mas os azuis e brancos ainda chegaram ao empate a 76.

As meias-finais são discutidas à melhor de cinco jogos.

BASQUETEBOL