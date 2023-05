Miami Heat a uma vitória da final da NBA

Os Miami Heat venceram os Boston Celtics, por 128-102, no terceiro jogo da final da Conferência Este da NBA. Foi o terceiro triunfo dos Heat, o que deixa a equipa de Erik Spoelstra a uma vitória do título da conferência e de disputar a final da prova, diante do campeão do Oeste.

Gabe Vincent, com 29 pontos, foi o melhor marcador de um encontro em que os Heat perderam Kevin Love logo no início. Love lesionou-se no tornozelo e está em dúvida para o próximo jogo.

Os Celtics tiveram uma noite coletiva e individualmente desinspirada. O melhor foi Jayson Tatum, com 14 pontos e 10 ressaltos.

O quarto jogo, em Miami, realiza-se na quarta-feira, às 01h30. Em caso de vitória, os Heat fecham a eliminatória. A Oeste, os Denver Nuggets também podem fechar as contas da série. A equipa do Colorado está na frente (3-0) e, em caso de vitória, na próxima madrugada, sagram-se campeões da conferência, pela primeira vez na história.

O jogo é às 01h30, em Los Angeles.