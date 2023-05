João Sousa cai na primeira ronda de qualificação de Roland Garros

O tenista português João Sousa desperdiçou um “match-point” e acabou eliminado na primeira ronda da fase de qualificação de Roland Garros, ao perder com o argentino Santiago Rodríguez Taverna em três sets.

O vimaranense, que saiu do top 250 mundial pela primeira vez desde abril de 2011, perdeu o primeiro parcial, mas parecia bem encaminhado para o triunfo no terceiro, chegando mesmo a dispor de um “match-point” no décimo jogo, antes de perder por 6-2, 3-6 e 7-6 (10-8) diante do 243.º jogador ATP, em 2h20.

No ano passado, Sousa, de 34 anos, tinha entrado diretamente no quadro principal do único Grand Slam de terra batida do calendário e chegou à segunda ronda, igualando o seu melhor resultado de sempre em Paris.

Hoje, o melhor tenista português de sempre, que ocupa atualmente a 258.º posição do “ranking”, voltou a perder à primeira - não ganha desde que chegou à segunda ronda do Estoril Open, no início de abril, somando oito derrotas consecutivas.