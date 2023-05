Novo camisola rosa do Giro tira João Almeida do pódio

Há novo camisola rosa na Volta a Itália. O francês Bruno Armirail (Groupama-FDJ) integrou a fuga da 13.ª etapa e subiu ao topo da classificação geral individual, este sábado, o que empurrou o português João Almeida (UAE Team Emirates) para a quarta posição.

O vencedor da etapa foi o alemão Nico Denz (Bora-Hansgrohe), que cruzou a meta, em Cassano Magnago, 21 minutos e 11 segundos à frente do pelotão, em que estavam Almeida, terceiro da geral à partida, o britânico Geraint Thomas (INEOS), líder, e o esloveno Primoz, segundo.

Armirail, que partira para a etapa a 18 minutos e 37 segundos de Thomas, ficou a 53 segundos de Denz e, com isso, saltou para o primeiro lugar do Giro, com uma vantagem de 1 minuto e 41 segundos para Thomas.

O britânico desce para segundo. Já Roglic cai para terceiro e Almeida para quarto, a 1:41 e 1:43 do novo camisola rosa, respetivamente.



Esta é a primeira vez em 34 anos, desde 1999, que um ciclista francês lidera a Volta a Itália. O último foi Laurent Jalabert, por oito dias.

No domingo, realiza-se a 15.ª etapa. O pelotão vai percorrer 195 quilómetros entre Seregno e Bergamo, num percurso com quatro contagens de montanha, todas complicadas - uma de primeira categoria e três de segunda -, antes da chegada à meta em descida.

(em atualização)