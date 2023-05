Nuggets vencem novamente os Lakers

Os Denver Nuggets voltaram a vencer os L.A. Lakers, por 108-103, em casa, antes da série viajar agora para Los Angeles. Os Nuggets estão agora em vantagem na final da Conferência Oeste por 2-0.

Jamal Murray e Nikola Jokic foram as grandes figuras da partida. Murray foi o melhor marcador, com 37 pontos e 10 ressaltos, enquanto que o sérvio registou um triplo-duplo com 23 pontos, 17 ressaltos e 12 assistências.

LeBron James foi quem mais lutou contra a maré, com 22 pontos, 9 ressaltos e 10 assistências, mas voltou a não ser suficiente para vencer em Denver.

A série fica agora em 2-0 e viaja para Los Angeles para os próximos dois jogos. Quem sair vencedor desta eliminatória vai defrontar os Boston Celtics ou Miami Heat.