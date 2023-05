Francisco Cabral eliminado nas meias-finais do Challenger de Bordéus

Francisco Cabral está fora do Challenger de Bordéus após derrota na meia-final do torneio de pares.



O tenista português, número 55 do "ranking" ATP de pares, e o brasileiro Rafael Matos, número 35, perderam com a dupla francesa formada por Sadio Doumbia, 49.º do "ranking", e Fabien Reboul, 48.º, em dois "sets".

A partida durou apenas 1h16 e ficou decidida pelos parciais 6-3 e 6-4.

Na final, Sadio Doumbia e Fabien Reboul vão defrontar a dupla composta por Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara.