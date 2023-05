Rafael Nadal falha Roland Garros e termina carreira em 2024

O tenista Rafael Nadal anunciou que 2024 será o último ano da sua carreira, para além de ter confirmado que não vai marcar presença em Roland Garros, o segundo Grand Slam da época.

“A lesão que fiz na Austrália não evoluiu como queríamos. O mais importante, que era Roland Garros, é impossível. Depois de tantos anos sem faltar, imaginam o quão difícil é para mim. Não foi uma decisão que tomei eu, foi uma decisão que tomou o meu corpo”, disse Nadal, em conferência de imprensa.

O espanhol, que conquistou 14 dos seus 22 "majors" na terra batida parisiense, não joga desde o Open da Austrália e vai agora falhar a presença em Roland Garros, o que o vai fazer cair para fora do "top-100" mundial, algo que não acontecia há mais de 20 anos.



Desde 2005, quando se estreou em Roland Garros com o triunfo final, que Nadal, de 36 anos e atual 14.º do mundo, não falha a presença na ‘catedral’ da terra batida parisiense.



Nadal, de 36 anos, anuncia a pausa para recuperar totalmente dos problemas físicos e anuncia que 2024 deverá ser o último ano da carreira.

"Preciso de fazer uma pausa na minha carreira desportiva. Tentarei recuperar o meu corpo nestes meses, não vou estipular uma data para o regresso. Quando estiver preparado, volto a começar. Aminha intenção é que o ano que vem seja o último. Quero poder jogar os torneios que me apeteça para me despedir de todos aqueles que me marcaram", termina.