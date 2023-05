Francisco Cabral está nas meias-finais do Challenger de Bordéus

Francisco Cabral apurou-se, esta quinta-feira, para as meias-finais do torneio de pares do Challenger de Bordéus, em França.

O tenista português, número 55 do "ranking" ATP de pares, e o brasileiro Rafael Matos, número 35, derrotaram o britânico Ryan Peniston, 635.º do mundo, e o belga Michael Geerts, 183.º, em dois "sets", por 6-2 e 7-5.

Vitória fácil para Cabral e Matos, segundos cabeças de série do torneio francês, que se insere na nova categoria Challenger 175.

Na discussão por um lugar na final em Bordéus, o português e o brasileiro terão pela frente os franceses Fabien Reboul (48) e Sadio Doumbia (49).