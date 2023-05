Magnus Cort vence 10.ª etapa do Giro, João Almeida segura quarta posição

O ciclista dinamarquês Magnus Cort (EF Education-Easy Post) venceu a 10.ª etapa da Volta a Itália, num "sprint" entre os três homens da fuga do dia, com o britânico Geraint Thomas (INEOS) a seguir líder da geral.

Cort, de 30 anos, cumpriu os 196 quilómetros entre Scandiano e Viareggio em 4h51m15, batendo num "sprint" a três os companheiros da escapada do dia, muito acidentado devido à chuva e ao mau tempo, com o canadiano Derek Gee (Israel-Premier Tech) em segundo e o italiano Alessandro de Marchi (Jayco AlUla) em terceiro.

Na geral, Geraint Thomas segue na frente após o abandono, devido à Covid-19, do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), anterior líder, sendo secundado pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo a dois segundos, e pelo companheiro de equipa britânico Tao Geoghegan Hart, terceiro a cinco.

O português João Almeida (UAE Emirates) cruzou a meta com o pelotão no 24.º lugar e segue em quarto - posição para a qual subiu após a saída de Evenepoel -, a 22 segundos do líder, e na frente da classificação da juventude.

Na quarta-feira, a 11.ª etapa liga Camaiore a Tortona em 219 quilómetros, com três contagens de montanha, duas de terceira e uma de quarta categoria.