Doc Rivers já não é o treinador dos Philadelphia 76ers

Os Philadelphia 76ers anunciaram a saída do treinador Doc Rivers depois da eliminação nas meias-finais da Conferência Este frente aos Boston Celtics.

"O Doc é um dos treinadores com mais sucesso na história da NBA, um futuro elemento do Hall Of Fame e alguém que respeito imenso. Estamos agradecidos pelas três épocas e pelo impacto que teve na equipa. Depois de refletirmos, decidimos que precisamos de mudar para competir pelo título", disse Daryl Morey, diretor de operações.

Nas três temporadas de Doc Rivers nos Sixers, a equipa caiu sempre nas meias-finais da conferência.

Esta época, com o MVP Joel Embiid e o antigo MVP James Harden, a equipa perdeu frente aos Boston Celtics numa série que esteve a vencer por 3-2.

Doc Rivers, de 61 anos, conta com passagens pelos Orlando Magic, Boston Celtics, L.A. Clippers e 76ers. Venceu uma vez a NBA, em 2007-07, em Boston.