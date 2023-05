Jan Polanc retira-se do ciclismo, aos 31 anos

A UAE Emirates anunciou, esta segunda-feira, o fim da carreira de ciclista de Jan Polanc. O esloveno, de 31 anos, deixa a modalidade, devido a problemas de saúde. No inverno passado foram encontradas irregularidades num exame de rotina e após vários exames o diagnóstico apontou para problemas cardíacos.

"Não esperava terminar a minha carreira desta forma, mas quando olho para trás penso que me posso sentir muito feliz. Fui ciclista profissional durante 10 anos e desde o início com a equipa UAE Tem Emirates. Partilhei momentos fantásticos com eles. Espero continuar nesta família no próximo passo da minha vida", diz Polanc, citado no site da equipa.

Jan Polanc entrou para a equipa Lampre-Merida, predecessora da UAE Emirates, em 2013. Teve 10 anos de ligação. O esloveno tem como resultados de destaque duas vitórias em etapas da Volta a Itália, em 2015 e 2017. Em 2019, apesar de não ter vencido qualquer etapa, chegou a vestir a camisola rosa, símbolo de líder da prova.