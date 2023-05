Basquetebol. Definido calendário das meias-finais

Veja o calendário das meias-finais do campeonato de basquetebol. Falta definir o adversário do Benfica: Oliveirense ou Ovarense. No outro jogo: FC Porto e Sporting disputam vaga para a final.



BASQUETEBOL

Play-off - 1/2 Final (à melhor de 5 jogos)

1ª Jogo

20 maio

Benfica - Oliveirense/Ovarense

2º Jogo

22 maio

Benfica - Oliveirense/Ovarense

3º Jogo

25 maio

Oliveirense/Ovarense - Benfica

4º Jogo

27 maio (se necessário)

Oliveirense/Ovarense - Benfica

5º Jogo

30 maio (se necessário)

Benfica - Oliveirense/Ovarense

1º Jogo

21 maio

FC Porto - Sporting

2º Jogo

23 maio

FC Porto - Sporting

3º Jogo

26 maio

Sporting - FC Porto

4º Jogo

28 maio (se necessário)

Sporting - FC Porto

5º Jogo

31 maio (se necessário)

FC Porto - Sporting